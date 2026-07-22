Доплаты пенсионерам в Днепропетровской области рассчитывают в зависимости от количества детей.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут оформить отдельные категории граждан, у которых есть особые заслуги перед Украиной, сообщает Politeka.net.

Одним из оснований назначения ежемесячной надбавки является воспитание пяти или более детей.

В Пенсионном фонде напомнили, что законодательство не предусматривает отдельную пенсию для многодетных матерей. Они имеют право на дополнительную государственную выплату при условии, что воспитали детей до шестилетнего возраста. Такое правило действует также для женщин, официально усыновивших ребенка.

В определенных законом вариантах получателем средств может стать и отец. Это возможно, если после смерти матери или лишения ее родительских прав он самостоятельно занимался воспитанием семьи.

Доплаты пенсионерам в Днепропетровской области рассчитывают в зависимости от количества детей. Сумма определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году за пятерых детей предусмотрено 908,25 гривны, за шестерых — 934,20 гривны, за семерых — 960,15 гривны, за восемь — 986,10 гривны, за девять — 1 012,05 гривны, а за десять.

Для назначения надбавки необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление вместе с документами, подтверждающими право на выплату. Автоматически такие средства не начисляются.

После смерти получателя часть надбавки могут учесть при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Если право имеет один нетрудоспособный член семьи, выплачивают 70% от причитающейся суммы, а когда таких двое или более — 90%.

В Пенсионном фонде советуют заблаговременно проверить правильность оформления документов. Это поможет избежать задержек при рассмотрении заявления и назначении государственной поддержки.

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