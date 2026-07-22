Графики отключения света в Николаевской области на 23 июля введены по многим адресам.

Графики отключения света в Николаевской области на 23 июля вводятся из-за профилактических и плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 23 июля вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях. Энергетики будут проверять техническое состояние оборудования, заменять изношенные элементы и устранять потенциальные неисправности, чтобы повысить надежность и бесперебойность электроснабжения.

По информации АТ «Миколаївобленерго», 23 июля с 09:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в городе Коблеве. На время выполнения работ без электроэнергии временно останутся отдельные домовладения на следующих улицах:

Кышынивська — 1, 10/2, 12/1, 13, 14, 17, 36/308

Курортный (пр.) — 1, 22, 50, 51/1, 51А/1

Мыколаивська — 9

Морська — 152, 153/1, 160

Нептуна — 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/10

Перлынна — 3, 21

Также 23 июля с 09.00 до 17.00 плановые обесточивания запланированы в селе Калабатыне. Здесь энергетики будут выполнять капитальный ремонт электросетей, в связи с чем без света временно останутся жильцы ряда домов по адресам:

Садова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Степова — 1, 2А, 4, 5, 7, 10, 11

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25

Кроме того, с 09.00 до 17.00 плановые отключения электроэнергии состоятся в селе Даныливка. В связи с проведением технических работ электроснабжение будет временно прекращено для части украинцев, проживающих по следующим адресам:

Зарична — 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81

Сонячна — 3, 4, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 69, 77

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 44, 46.

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