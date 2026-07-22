Украинцам следует ознакомиться с новыми графиками отключения света в Кировоградской области на 23 июля.

Графики отключения света продлятся из-за запланированных профилактических работ в Кировоградской области на 23 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света на 23 июля предполагают проведение плановых ремонтных работ на электросетях. Энергетики рекомендуют жителям населённых пунктов, где запланированы отключения, заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть график обесточений при планировании своих дел.

По информации АТ «Кіровоградобленерго», 23 июля с 09:00 до 18:00 часов в селе Пидлисне без света временно останутся отдельные дома на улицах:

Леси Украинкы — 44, 45, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Гната Юри — 1, 3, 9, 9а

Кроме того, плановые работы в этот день будут проводиться в селе Морозивка. В течение 09:00–18:00 без электроэнергии останутся отдельные домовладения на улице:

Бабака — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 41, 45, 46, 48, 50

Продолжительные плановые обесточивания также запланированы в Дериивка. С 09:00 до 18:00 электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей, проживающих на улицах:

Центральна — 1

Озерна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10в, 13, 14, 18

Молодижна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 19, 22

Тараса Шевченка — 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 46а, 47, 48

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14а

Прыбережна — 2, 3, 4, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Кодака — 62, 63, 64, 66а, 67, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82А, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 104, 107, 107а, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 124, 128, 129А, 131, 133, 133а, 134, 135, 136, 137, 139, 141

Рындака — 1, 1 корп. а, 2, 2а, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Шыльдина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

пров. Садовый — 1, 5, 7, 9а, 14.

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