Подорожание продуктов в Черкасской области продолжает оказывать влияние на стоимость популярных товаров, сообщает Politeka.net.

За последний месяц наиболее заметно изменились цены на вареную колбасу, батон и патронный карп, свидетельствуют актуальные данные мониторинга торговых сетей.

Самый существенный рост зафиксировали в мясной категории. Вареная колбаса «Алан Врачебная» сейчас стоит в среднем 506,08 гривны за килограмм. Для сравнения, в конце июня средний показатель составил 470,58 грн. Таким образом, продукт подорожал на 35,50 гривны. В разных магазинах его стоимость колеблется от 456,90 до 547 гривен.

Умереннее изменились цены на хлебобулочные изделия. Батон «Румянец» в нарезке весом 450 граммов продается в среднем за 38,45 гривны, что на 1,46 гривны больше месяца назад. В зависимости от сети покупатели могут обнаружить его по цене от 33,90 до 42,99 гривны.

Подорожание продуктов в Черкасской области коснулось и рыбной продукции. Патраный карп сейчас стоит в среднем 374,50 гривны за килограмм. За последние четыре недели средняя стоимость выросла на 5 гривен, хотя динамика оставалась сдержаннее по сравнению с мясными изделиями.

Эксперты отмечают, что формирование розничных цен зависит от ряда факторов. Среди основных – себестоимость производства, затраты на логистику, энергоносители, закупочные цены на сырье и маркетинговая политика торговых сетей. Именно поэтому разница между предложениями супермаркетов может быть достаточно ощутимой.

Специалисты советуют потребителям регулярно сравнивать предложения разных магазинов, пользоваться акционными скидками и планировать покупки заранее. Такой подход помогает частично компенсировать рост затрат на ежедневную продуктовую корзину.

Источник: Минфин

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