Ограничения движения транспорта в Волынской области будут действовать в воскресенье, 7 июня, на территории Шаччины из-за проведения всеукраинских соревнований по триатлону Svitiaz Iron Wave 2026, сообщает Politeka.

Организаторы запланировали проведение велоэтапа и специальных беговых треков в нескольких населенных пунктах Шацкого общества.

Официальное предупреждение местных жителей и гостей региона об ограничении движения транспорта в Волынской области обнародовал Шацкий поселковый совет.

Автомобильное движение на указанных участках будет перекрыто в соответствии с заранее утвержденной схемой официального маршрута спортивных соревнований.

Временные ограничения транспорта в Волынской области и особый режим движения для автомобилей будут действовать на дорогах в селе Свитязь вокруг курортной зоны и известного озера.

Также особый режим проезда автотранспорта вводится в селе Залесье и селе Грабово. Кроме этого водителям следует подготовиться к переменам во время передвижения по дорогам в селе Адамчуки.

В связи с присутствием на автодорогах большого количества спортсменов организаторы обратились к вождям с важным призывом.

Водителей транспортных средств просят быть максимально осторожными во время езды. Местных жителей и гостей призывают заранее планировать свои маршруты передвижения с учетом этого крупного спортивного мероприятия.

Владельцев автомобилей просят существенно сбавлять скорость на указанных участках дорог ради безопасности атлетов.

Организаторы отмечают необходимость безоговорочно отдавать предпочтение в движении всем участникам триатлона. Водители должны четко выполнять законные требования сотрудников полиции и привлеченных волонтеров.

Источник: Фейсбук-страница Шацкого поселкового совета

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