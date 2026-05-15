Подорожание проезда в Луцке и установление новых расценок в городских автобусах произошло после решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Как сообщили в управлении информационной работы городского совета, заседание исполкома прошло 13 мая.

В ходе встречи чиновники и представители перевозчиков рассмотрели состояние транспортной отрасли города и экономические факторы, влияющие на стабильность рейсов.

Главной причиной подорожания проезда в Луцке стал длительный период действия предварительного тарифа, который составил 18 гривен. За это время расходы по обслуживанию автопарков и обеспечению ежедневных выездов на маршруты значительно возросли.

Подорожание проезда в Луцке обусловлено, прежде всего, критическим изменением стоимости энергоресурсов и горюче-смазочных материалов.

В частности, существенно изменилась цена на дизельное топливо. Если в предварительных расчетах стоимость литра горючего закладывалась на уровне 50 гривен, то этот показатель вырос до 83 гривен за литр.

Таким образом, только по этой статье расходы перевозчиков увеличились на 66%. Кроме того, четверть выросли в цене аккумуляторы, автомобильные шины, смазки и другие запчасти, необходимые для поддержания технического состояния автобусов.

Также в городском совете отмечают, что возросла финансовая нагрузка на страхование транспорта, оплату услуг автостоянок и проведение обязательных медицинских осмотров водителей.

Поднятие тарифов коснулось автобусов, работающих на городских маршрутах в обычном режиме движения. Новые правила начали действовать уже с 14 мая. В

и согласно принятому решению, стоимость одной поездки для взрослых пассажиров теперь составляет 24 гривны. В то же время для учащихся заведений общего среднего образования стоимость билета составляет 12 гривен.

