Обмеження руху транспорту у Волинській області діятимуть у неділю, 7 червня, на території Шаччини через проведення всеукраїнських змагань з триатлону Svitiaz Iron Wave 2026, повідомляє Politeka.

Організатори запланували проведення велоетапу та спеціальних бігових треків у кількох населених пунктах Шацької громади.

Офіційне попередження для місцевих мешканців та гостей регіону про обмеження руху транспорту у Волинській області оприлюднила Шацька селищна рада.

Автомобільний рух на вказаних ділянках перекриють відповідно до заздалегідь затвердженої схеми офіційного маршруту спортивних змагань.

Тимчасові часткові обмеження транспорту у Волинській області та особливий режим руху для автомобілів діятимуть на дорогах у селі Світязь навколо курортної зони та відомого озера.

Також особливий режим проїзду автотранспорту запроваджують у селі Залісся та селі Грабове. Окрім цього водіям варто підготуватися до змін під час пересування дорогами у селі Адамчуки.

У зв'язку з присутністю на автошляхах великої кількості спортсменів організатори звернулися до керманичів із важливим закликом.

Водіїв транспортних засобів просять бути максимально обережними та уважними під час їзди. Місцевих жителів та гостей закликають завчасно планувати свої маршрути пересування з урахуванням цього великого спортивного заходу.

Власників автомобілів просять суттєво зменшувати швидкість на вказаних ділянках доріг заради безпеки атлетів.

Організатори наголошують на необхідності беззаперечно надавати перевагу в русі всім учасникам триатлону. Також водії повинні чітко виконувати законні вимоги працівників поліції та залучених волонтерів.

Джерело: Фейсбук-сторінка Шацької селищної ради

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