Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области потенциально охватывает все ключевые группы потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области стало предметом обсуждения после появления новых финансовых расчетов, предполагающих коррекцию стоимости вывоза бытовых отходов для всех потребителей, передает Politeka.

По данным материалам, коррекция будет колебаться от 12,7% до 22,5% в зависимости от модели сбора и вида сервиса.

Для домохозяйств с контейнерным обслуживанием предприятия плата за обработку смешанного мусора изменяется с 126,35 до 148,08 грн.

Для абонентов, использующих собственные емкости, расчетный показатель пересматривается с 112,51 до 134,10 грн.

Отдельно выделен бюджетный сектор: для учреждений социальной и образовательной сфер сумма начислений корректируется с 132,85 до 154,38 грн, что влияет на расходные статьи местных организаций.

Самая большая динамика изменений прогнозируется в сегменте крупногабаритных остатков. Здесь финальный показатель поднимается со 185,96 грн до 227,88 грн, превышая уровень более 22%.

Также пересмотрена ставка для удаления отходов: для населения она устанавливается в пределах от 139,51 до 157,20 грн за кубический метр.

Рассмотрение документации запланировано на следующее заседание исполнительного комитета, после чего решения могут быть утверждены и внедрены в действие.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области потенциально охватывает все ключевые группы потребителей и формирует новую структуру финансовой нагрузки на систему обращения с бытовыми остатками.

Окончательные параметры тарифов определят после утверждения решения исполкомом, которое должно пройти дополнительное согласование профильных служб.

Источник: krokus

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