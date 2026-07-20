На подорожание овощей в Днепропетровской области влияют много сезонных факторов, а также затраты на транспортировку

Подорожание овощей в Днепропетровской области остается одной из самых заметных тенденций на потребительском рынке, сообщает Politeka.net.

Существеннее всего подорожал молодой чеснок. По состоянию на 20 июля средняя стоимость продукта достигла 177,32 гривны за килограмм, что на 55,57 гривны больше по сравнению с прошлым месяцем. В разных торговых сетях цены колеблются от 156 до 206,96 гривны за килограмм.

Повышение стоимости коснулось и моркови. За последние четыре недели овощ прибавил в цене 2,90 гривны, а средний показатель превысил 52 гривны за килограмм. Несмотря на отдельные колебания в течение июля, всеобщая динамика оставалась положительной.

Выросла и цена на репчатый лук. Средняя стоимость килограмма составляет 31,50 гривны, что на 7,30 гривни больше, чем месяц назад. Именно такая цена сегодня самая распространенная в крупных торговых сетях.

Не обошли изменения и картошку. Средний ценник поднялся до 36 гривен за килограмм против 34 гривен месяцем раньше. Таким образом, продукт подорожал на 2 гривны.

Специалисты отмечают, что подорожание овощей в Днепропетровской области происходит неравномерно. Быстрее всего дорожают отдельные позиции овощной группы, тогда как другие категории продуктов демонстрируют более сдержанную динамику.

На формирование стоимости влияют сезонные факторы, расходы по транспортировке, объемы поставок и ценовая политика торговых сетей. Именно поэтому разница в ценах между магазинами может быть достаточно ощутимой.

Эксперты рекомендуют покупателям сравнивать предложения разных супермаркетов и следить за акционными предложениями. Аналитики также предполагают, что в ближайшие недели ценовая ситуация может изменяться в зависимости от поступления нового урожая и увеличения объемов продукции на рынке.

Источник: Минфин

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