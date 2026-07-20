Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области включают разнообразные товары.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области продолжают выдавать в рамках гуманитарной программы Всемирной продовольственной программы ООН, реализуемой совместно с партнерскими организациями, сообщает Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на поддержку людей, которые в силу сложных жизненных обстоятельств нуждаются в дополнительной социальной помощи. Основная цель проекта — обеспечить наиболее необходимым тех, кто в этом больше нуждается.

Продовольственные наборы рассчитаны примерно на месяц. В их состав входят продукты длительного хранения, позволяющие покрыть значительную часть ежедневных потребностей в пище.

Получателям передают муку, гречку, пшено, овсяные хлопья, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, соль, а также мясные и бобовые консервы. Благодаря такому наполнению запасы можно длительно хранить без специальных условий.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяют через местных партнеров. Одним из главных координаторов остается благотворительная организация ADRA, отвечающая за логистику, организацию выдачи и взаимодействие с получателями.

Программа также будет реализована в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. Формат поддержки определяется в зависимости от ситуации в конкретной общине, количестве заявок и имеющихся ресурсов.

В разных населённых пунктах могут действовать отдельные условия получения. В отдельных общинах список получателей более широк, в то время как в других применяют критерии социальной уязвимости.

Подробную информацию о графике выдачи, перечне необходимых документов и порядке обращения можно уточнить у местных координаторов или через горячую линию. Организаторы отмечают, что все обновления реализации проекта будут публиковать на официальных информационных ресурсах.

Джерело: ВПП ООН

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