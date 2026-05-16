Подорожание продуктов Киевской области продолжается на фоне роста цен на консервированную продукцию, хлеб и мясные изделия, передает Politeka.
Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .
За последний месяц в Украине заметно изменились средние показатели стоимости в ряде популярных категорий продовольствия. Наибольшую динамику аналитики фиксируют в сегменте консервов и колбасной продукции.
Средняя цена маринованных огурцов «Верес» весом 500 граммов составляет 111,61 гривны. В апреле показатель находился на уровне 102,55 грн. В некоторых торговых сетях стоимость уже превышает 126 гривен за банк.
Заметное повышение также было зафиксировано в категории ржаного хлеба. «Столичный» весом 950 грамм подорожал с 49,85 до 51 гривны. Хотя смена выглядит умеренной, эксперты обращают внимание на стабильный рост расходов в хлебопекарном секторе.
Существенно изменился и ценник на копченую колбасу "Алан Брауншвейская сырокопченая". Средняя стоимость продукции достигла 391,14 гривны за 375 грамм против 345,52 гривны месяцем ранее. Разница превысила 21 гривну.
Экономисты объясняют такую динамику увеличением логистических затрат, стоимости сырья и энергоносителей. Отдельное влияние оказывают сезонные колебания спроса и удорожание производственных процессов.
Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Киевской области отражает общую ситуацию на потребительском рынке, где базовые товары постепенно прибавляют в стоимости из-за инфляционного давления.
Специалисты прогнозируют, что в ближайшие месяцы тенденция может сохраниться, особенно в сегментах с высокой зависимостью от импортного сырья и транспортных расходов.
