Подорожание продуктов Киевской области продолжается на фоне роста цен на консервированную продукцию, хлеб и мясные изделия, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

За последний месяц в Украине заметно изменились средние показатели стоимости в ряде популярных категорий продовольствия. Наибольшую динамику аналитики фиксируют в сегменте консервов и колбасной продукции.

Средняя цена маринованных огурцов «Верес» весом 500 граммов составляет 111,61 гривны. В апреле показатель находился на уровне 102,55 грн. В некоторых торговых сетях стоимость уже превышает 126 гривен за банк.

Заметное повышение также было зафиксировано в категории ржаного хлеба. «Столичный» весом 950 грамм подорожал с 49,85 до 51 гривны. Хотя смена выглядит умеренной, эксперты обращают внимание на стабильный рост расходов в хлебопекарном секторе.

Существенно изменился и ценник на копченую колбасу "Алан Брауншвейская сырокопченая". Средняя стоимость продукции достигла 391,14 гривны за 375 грамм против 345,52 гривны месяцем ранее. Разница превысила 21 гривну.

Экономисты объясняют такую ​​динамику увеличением логистических затрат, стоимости сырья и энергоносителей. Отдельное влияние оказывают сезонные колебания спроса и удорожание производственных процессов.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Киевской области отражает общую ситуацию на потребительском рынке, где базовые товары постепенно прибавляют в стоимости из-за инфляционного давления.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие месяцы тенденция может сохраниться, особенно в сегментах с высокой зависимостью от импортного сырья и транспортных расходов.

