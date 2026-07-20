Дефицит продуктов в Днепропетровской области пока не прогнозируется, однако после последних атак на украинские порты эксперты предупреждают о возможном удорожании хлеба и других изделий из зерна, сообщает Politeka.net.

Мировые рынки оперативно отреагировали на повреждение портовой инфраструктуры ростом стоимости пшеницы. Аналитики объясняют, что перебои с экспортом и сокращение ожидаемых поставок повлияли на формирование новых ценовых ориентиров.

По оценкам трейдеров, удары по терминалам усложнили логистику и увеличили транспортные расходы. Поэтому себестоимость украинского зерна растет, а участники рынка учитывают возможные задержки отгрузок и дополнительные риски для морских перевозок.

Дефицита продуктов в Днепропетровской области специалисты не прогнозируют. Производители пока работают с запасами, поэтому резких изменений на полках магазинов в ближайшее время не ожидается.

Экономисты отмечают, что нынешнее удорожание пшеницы не означает автоматического пересмотра стоимости хлеба. Розничный рынок реагирует постепенно, поэтому последствия могут проявиться только спустя некоторое время.

Если логистические трудности сохранятся, осенью производители хлебобулочной продукции могут посмотреть ценники, особенно на товары, где расходы на зерновое сырье занимают значительную долю.

Последующая ситуация будет зависеть от скорости возобновления работы портов и стабильности экспортных маршрутов. В условиях новых перебоев рынок может снова отреагировать ростом стоимости зерновой продукции.

Эксперты отмечают, что в ближайшие недели ключевым фактором для продовольственного рынка будет оставаться стабильность логистики и непрерывность экспорта.

Источник: biz.ua