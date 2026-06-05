Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області стало предметом обговорення після появи нових фінансових розрахунків, які передбачають корекцію вартості вивезення побутових відходів для всіх споживачів, передає Politeka.
За поданими матеріалами, корекція коливатиметься від 12,7% до 22,5% залежно від моделі збору та виду сервісу.
Для домогосподарств із контейнерним обслуговуванням підприємства плата за обробку змішаного сміття змінюється з 126,35 грн до 148,08 грн.
Для абонентів, які використовують власні ємності, розрахунковий показник переглядається зі 112,51 грн до 134,10 грн.
Окремо виділено бюджетний сектор: для установ соціальної та освітньої сфер сума нарахувань коригується з 132,85 грн до 154,38 грн, що впливає на витратні статті місцевих організацій.
Найбільша динаміка змін прогнозується у сегменті великогабаритних залишків. Тут фінальний показник піднімається з 185,96 грн до 227,88 грн, перевищуючи рівень у понад 22%.
Також переглянуто ставку для видалення відходів: для населення вона встановлюється в межах від 139,51 грн до 157,20 грн за кубічний метр.
Розгляд документації запланований на наступне засідання виконавчого комітету, після чого рішення можуть затвердити та впровадити в дію.
Таким чином, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області потенційно охоплює всі ключові групи споживачів і формує нову структуру фінансового навантаження на систему поводження з побутовими залишками.
Остаточні параметри тарифів визначать після затвердження рішення виконкомом, яке має пройти додаткове погодження профільних служб.
Джерело: krokus
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