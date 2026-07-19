Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 20 по 26 июля продлятся много часов подряд.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Кировоградской области на неделю с 20 по 26 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 20 по 26 июля введены из-за плановых работ на энергосетях. Все работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком и являются важной составляющей подготовки электросетей к дальнейшей бесперебойной работе. Своевременное обслуживание позволяет выявить потенциальные неисправности еще до возникновения аварийных ситуаций.

По данным прессслужбы «Кировоградоблэнерго», 20.07.2026 года в селе Попивка не будет электричества. Работы продлятся с 09:00 до 18:00 часов. Временно будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

Молодижна — 21, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Петропавліивська — 24, 28, 30, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111

На следующий день, 21.07.2026 года, ремонтные бригады будут работать в поселке Розумивка. Здесь графики отключения света будут действовать с 09:00 до 18:00, а без электроэнергии временно останутся жильцы большого количества домов по адресу:

Абрыкосова — 48

Соборна — 1, 2, 6, 7, 12, 16

Соловина — 39, 41, 45, 46, 47, 49

Тараса Шевченка — 16, 18, 22

Центральна — 32, 34, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50

Мыра — 2, 4

Камяногирськый — 2, 3, 8

22.07.2026 года 09:00–18:00 часа обесточивания коснутся части населенного пункта Олександривка. Отключения охватят отдельные жилые дома, расположенные на улицах:

Незалежности Украины — 65, 67, 67А

Вышнева — 16

Незалежности Украины — пров. 4

Плановые работы продлятся 23.07.2026 года. В этот день энергетики будут работать в населенном пункте Морозивка, где временные ограничения будут продолжаться с 09:00 до 17:00 по адресам:

Бабака: 1, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 36, 39, 4, 41, 45, 46, 48, 50, 8

Кроме того, 24.07.2026 ремонтные работы будут выполняться в поселке Букварка. Отключения электроэнергии запланированы с 09:00 до 18:00, а временные ограничения будут касаться отдельных потребителей по указанным адресам:

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21

Остапенка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30

Мыру — 21А, 23, 24, 26, 27, 29, 34, 41, 42, 44, 46А, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66.

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