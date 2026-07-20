Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут оформить отдельные категории граждан, у которых есть особые заслуги перед Украиной, сообщает Politeka.net.

Такая государственная поддержка предусмотрена для многодетных матерей.

Действующее законодательство не устанавливает отдельную пенсию для женщин, воспитавших большую семью. Они имеют право на ежемесячную надбавку за особые заслуги перед государством.

В Пенсионном фонде объяснили, что претендовать на выплату могут матери, которые родили и воспитали по меньшей мере пятерых детей до достижения ими шестилетнего возраста. Это право также распространяется на женщин, официально усыновивших детей.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут назначить и отцу, если он самостоятельно воспитывал детей после смерти матери или лишения ее родительских прав.

Размер надбавки зависит от количества детей и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году установлены следующие суммы:

за пятерых детей - 908,25 грн;

за шести - 934,20 грн;

за семерых - 960,15 грн;

за восемь - 986,10 грн;

за девять - 1 012,05 грн;

за десять и более – 1 038 грн.

Оформление производится исключительно по личному заявлению. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и предоставить документы, подтверждающие право получения выплаты.

После смерти получателя часть надбавки может учитываться при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Если право имеет один нетрудоспособный член семьи, выплачивается 70% от причитающейся суммы, а если двое или более — 90%.

В Пенсионном фонде рекомендуют предварительно проверить наличие всех необходимых документов во избежание задержек при оформлении выплаты.

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