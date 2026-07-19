Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области подразумевает выдачу продуктовых наборов длительного хранения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области продолжает предоставляться в рамках программы Консорциума LINK, направленной на поддержку социально уязвимых жителей региона, сообщает Politeka.net.

В первую очередь инициатива охватывает общины, наиболее пострадавшие в результате боевых действий.

Программа была разработана для людей, которые потеряли часть доходов или оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Особое внимание уделяется жителям прифронтовых населенных пунктов, где потребность в такой поддержке остается высокой.

Подать обращение могут внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, одинокие опекуны, многодетные семьи, а также владельцы жилья, поврежденного из-за обстрелов. Для этих категорий предусмотрено приоритетное рассмотрение заявок.

В то же время, гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает выдачу продуктовых наборов длительного хранения и других необходимых товаров для повседневного пользования.

Активнее всего проект реализуют в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах, где последствия войны остаются наиболее ощутимыми, а уровень потребности — одним из самых высоких.

Организаторы отмечают, что главной целью инициативы есть поддержка домохозяйств и укрепление местных механизмов социальной защиты. Формат оказания помощи может изменяться в зависимости от ситуации и объемов финансирования.

Жителям области рекомендуют регулярно следить за официальными сообщениями, поскольку перечень общин, доступных для участия, и условия программы могут обновляться.

Источник: Angels of Salvation.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.