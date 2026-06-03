Новый график движения поездов в Харьковской области направлен на оптимизацию работы пригородного транспорта.

Новый график движения поездов в Харьковской области введен из-за отмены части пригородных рейсов и введения ограничений на отдельных направлениях железнодорожного сообщения, сообщает Politeka.

Изменения вступили в силу с 1 июня и повлияли на значительное количество пассажиров, ежедневно пользующихся электричками для поездок между населенными пунктами региона.

В рамках обновления расписания полностью изъят из системы пригородный экспресс №6310, ранее курсировавший по маршруту Люботин – Харьков-Пассажирский.

Также приостановлено движение поезда №6601 Харьков-Пассажирский – Шевченково-Южное, которое являлось одним из регулярных сообщений для жителей северных районов области.

Среди других изменений – полное прекращение курсирования состава №6604 Шевченково-Южное – Граково, а также обратного рейса №6607 Граково – Шевченково-Южное.

Отдельно отменен маршрут №6608, соединявший Шевченково-Южное и Харьков-Пассажирский, создававший важное сообщение для ежедневных поездок в направлении областного центра.

Специалисты железнодорожной отрасли объясняют, что новый график движения поездов в Харьковской области направлен на оптимизацию работы пригородного транспорта и адаптацию сети к имеющимся ресурсам.

Дополнительно сообщается о периодической приостановке движения отдельных составов в определенные даты. В частности, временно не будут курсировать рейсы №6201/6202, №6203/7010 и №6205/6206.

Эти ограничения затрагивают также направление Люботин – Богодухов – Люботин, ранее обеспечивавший регулярное ежедневное сообщение между общинами.

По действующему плану временные остановки движения будут повторяться в фиксированные дни в течение года: 9 и 23 июня, 7 и 21 июля, 4 и 18 августа, 1, 15 и 29 сентября, 13 и 27 октября, а также 10 и 24 ноября и 8 декабря.

Таким образом, пассажирам советуют заранее учитывать изменения при планировании поездок и проверять актуальное расписание перед выездом.

Источник: телеграмм-канал Укрзализныци

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