Новий графік руху поїздів у Харківській області спрямований на оптимізацію роботи приміського транспорту.

Новий графік руху поїздів у Харківській області запроваджено через скасування частини приміських рейсів і введення обмежень на окремих напрямках залізничного сполучення, повідомляє Politeka.

Зміни набули чинності з 1 червня та вже вплинули на значну кількість пасажирів, які щодня користуються електричками для поїздок між населеними пунктами регіону.

У межах оновлення розкладу повністю вилучено з системи приміський експрес №6310, який раніше курсував за маршрутом Люботин – Харків-Пасажирський.

Також припинено рух поїзда №6601 Харків-Пасажирський – Шевченкове-Південне, що був одним із регулярних сполучень для жителів північних районів області.

Серед інших змін — повне припинення курсування складу №6604 Шевченкове-Південне – Гракове, а також зворотного рейсу №6607 Гракове – Шевченкове-Південне.

Окремо скасовано маршрут №6608, який з’єднував Шевченкове-Південне та Харків-Пасажирський, що створював важливе сполучення для щоденних поїздок у напрямку обласного центру.

Фахівці залізничної галузі пояснюють, що новий графік руху поїздів у Харківській області спрямований на оптимізацію роботи приміського транспорту та адаптацію мережі до наявних ресурсів.

Додатково повідомляється про періодичне призупинення руху окремих складів у визначені дати. Зокрема, тимчасово не курсуватимуть рейси №6201/6202, №6203/7010 та №6205/6206.

Ці обмеження торкаються також напрямку Люботин – Богодухів – Люботин, який раніше забезпечував регулярне щоденне сполучення між громадами.

За чинним планом, тимчасові зупинки руху повторюватимуться у фіксовані дні протягом року: 9 та 23 червня, 7 та 21 липня, 4 та 18 серпня, 1, 15 та 29 вересня, 13 та 27 жовтня, а також 10 і 24 листопада і 8 грудня.

Таким чином, пасажирам радять заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок і перевіряти актуальний розклад перед виїздом.

Джерело: телеграм-канал Укрзалізниці

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