В мае на отдельных направлениях пригородного железнодорожного сообщения вводится новый график движения поездов в Черкасской области.

Новый график движения поездов в Черкасской области будет действовать на несколько популярных экспрессов, пользующихся спросом у украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

В мае на отдельных направлениях пригородного железнодорожного сообщения вводятся временные изменения в графиках движения и маршрутах поездов. Причиной нового графика поездов в Черкасской области стали плановые ремонтные работы на объектах путевого хозяйства, которые проводятся для обновления инфраструктуры и повышения безопасности движения.

В Укрзализныце призывают пассажиров внимательно следить за обновлением расписания, поскольку ряд рейсов в разных регионах страны будут временно курсировать по измененным направлениям или будут полностью выведены из графика.

В частности, 14, 15, а также в период с 17 по 19 мая изменения претерпевают пригородные экспрессы в направлении Умань — Вапнярка. В эти дни состав №6421 будет курсировать по маршруту Умань — Кирнасовка вместо привычного сообщения в Вапнярку.

В обратном направлении также временно изменится схема проезда №6424, который будет осуществлять перевозку по маршруту Умань — Кирнасовка вместо рейса Вапнярка — Умань.

Кроме того, масштабные изменения коснутся и Закарпатского направления. В период с 13 по 22 мая пригородные составы №6574 и №6575 будут курсировать по сокращенному маршруту.

Так, экспресса №6574 будет временно совершать рейсы сообщением Королево — Хуст вместо маршрута Королево — Солотвино-1. Аналогично изменится и движение состава №6575, которое будет курсировать в сторону Хуст - Королево вместо Солотвино-1 - Хуст.

Отдельно в Укрзализныце сообщили о временной отмене пригородного экспресса №6578/6581 Батево - Королево - Батево. Рейс будет полностью выведен из графика в период с 11 по 18 мая.

