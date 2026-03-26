Повышение пенсий в Черкасской области с 1 апреля будут касаться только части украинцев.

С 1 апреля в Черкасской области стартует индексация пенсий, однако повышение выплат получит только часть граждан, пишет Politeka.net.

Об этом сообщают в ПФУ.

Повышение пенсий в Черкасской области с 1 апреля будут касаться работающих пенсионеров. Речь идет о тех, у кого после назначения или последнего перерасчета пенсии прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

По данным Пенсионного фонда, ежегодно такой перерасчет охватывает более 600 тысяч работающих пенсионеров, которые за это время приобретают дополнительный страховой стаж. Всего в Украине насчитывается около 2,8 миллионов таких лиц, а средний размер их пенсий составляет примерно 7,16 тысяч гривен.

Сумма повышения определяется индивидуально и зависит от количества страхового стажа, приобретенного после предварительного пересмотра.

Если у пенсионера не менее 24 месяцев стажа, при пересчете будут учитываться как дополнительный стаж, так и, при необходимости, обновленный уровень заработной платы.

Если же этот период меньше, пенсия будет пересмотрена только с учетом дополнительных месяцев без изменения зарплатного показателя. При этом ранее использованный показатель средней заработной платы остается неизменным.

Для пенсионеров за выслугу лет предусмотрены отдельные условия: перерасчет с учетом нового стажа и доходов возможен только по достижении пенсионного возраста. Право на автоматический перерасчет определяется на 1 марта, а если оно возникает позже, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

В итоге размер выплат после перерасчета будет расти индивидуально – ориентировочно от 100 до 2 595 гривен в зависимости от трудового опыта, уровня доходов и имеющихся доплат.

Отдельно предусмотрено повышение для граждан постарше. Пенсионерам, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, и дальше будут начислять возрастные доплаты, размер которых может возрасти из-за обновления социальных стандартов.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что все начисления производятся на основе актуальных данных о доходах и уплаченных взносах, что обеспечивает точность и справедливость расчетов.

