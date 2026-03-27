Ограничения движения транспорта в Черкассах относятся сразу к нескольким ключевым участкам, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения в Черкассах создадут дополнительные вызовы водителям и пассажирам общественного транспорта, сообщает Politeka.

Ограничения движения транспорта в Черкассах начнут действовать с 30 марта и продлятся до 15 апреля на улице Рождественской, на участке между улицами Сергея Амброса и Защитников Украины.

Мэр Анатолий Бондаренко в своем официальном Телеграмм-канале пояснил, что это связано с проведением важных работ по замене плиты перекрытия камеры тепловой сети.

Такие меры необходимы для безопасного функционирования системы отопления и поддержки стабильного теплового режима жилых домов и объектов инфраструктуры.

При ремонте проезд авто будет полностью запрещен, а на месте установят ограждения и дорожные знаки для организации временного объезда.

Одновременно исполком Черкасского городского совета продлил временное ограничение движения транспорта в Черкассах по улице Гоголя до 6 апреля из-за ремонта канализационного коллектора.

Аварийная ситуация на главном коллекторе между улицами Небесной Сотни и Мытницкой возникла еще 6 января, тогда перекрытия действовали до 7 марта, а теперь работы возобновили и запрет на проезд продолжен.

Такое положение дел усложняет передвижение не только для частных автомобилистов, но и для маршрутных такси и служб доставки. Местные жители сообщают об увеличении времени в пути и необходимости пользоваться альтернативными маршрутами.

Водителей призывают планировать маршруты заранее и пользоваться объездными путями, а пассажиры общественного транспорта – внимательно следить за объявлениями на остановках.

