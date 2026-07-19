Подорожание продуктов в Одесской области продолжается, ведь за последний месяц больше выросли средние цены на сливочное масло, репчатый лук и свиные ребра, сообщает издание Politeka.net.

Наиболее заметную динамику продемонстрировала молочная продукция. Масло «Крестьянское» жирностью 72,5% в пачке 200 граммов сейчас стоит в среднем 124,99 гривны. Это на 19,56 гривны больше месяца назад. В разных торговых сетях стоимость колеблется от 122 до 128,96 грн.

Ощутимо прибавил в цене и репчатый лук. Средний показатель составил 31,50 гривны за килограмм, что на 7,30 гривны превышает уровень прошлого месяца. Самое актуальное предложение в торговых сетях составляет именно такую ​​сумму.

Меньшие изменения зафиксировали в мясном сегменте. Свиные ребра сейчас продают в среднем по 229,80 гривны за килограмм. За последние четыре недели товар подорожал на 1,83 гривны, хотя в магазинах цены отличаются – от 215,90 до 239,50 гривны.

В то же время, подорожание продуктов в Одесской области неравномерно влияет на различные категории товаров. Существенный рост демонстрируют молочные изделия и отдельные овощи, тогда как мясная продукция дорожает значительно медленнее.

Эксперты объясняют такую ​​динамику сезонными факторами, затратами на логистику, производство и особенностями ценовой политики торговых сетей.

Специалисты рекомендуют покупателям сравнивать предложения разных супермаркетов, ведь это помогает находить более выгодные варианты и более рационально планировать семейный бюджет.

Аналитики предполагают, что в ближайшие недели стоимость отдельных товаров может изменяться в зависимости от сезонного предложения и рыночной ситуации.

Источник: Минфин

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