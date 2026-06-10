Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області посилюється через загальне зниження врожайності та нерівномірність постачання між регіонами.

Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області фіксують на тлі скорочення врожаю кісточкових культур та погодних втрат, що впливають на пропозицію по всій країні, передає Politeka.

Аналітичні оцінки свідчать: абрикоси цього року можуть втратити 40–60% урожайності, тоді як персики — 30–50% у порівнянні з багаторічними середніми показниками. Основною причиною стали лютневі та квітневі похолодання, які припали на період активного розвитку плодових дерев.

Найбільших втрат зазнали центральні та південні регіони, де цвітіння починається раніше, а тому рослини більш вразливі до температурних коливань. Саме там погодні аномалії завдали найбільшого удару по зав’язі.

У результаті внутрішня пропозиція може не покрити попит у повному обсязі. Навіть за умови додаткового імпорту баланс на ринку залишатиметься нестійким.

Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області посилюється через загальне зниження врожайності та нерівномірність постачання між регіонами.

Серед основних країн-експортерів називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову. Вони здатні частково компенсувати нестачу, однак повністю вирівняти обсяги постачання не зможуть.

Експерти прогнозують різні сценарії подальшого зростання цін — від 20–30% у разі помірного скорочення врожаю до 50–80% у разі глибокого дефіциту на ринку.

Абрикоси залишаються найбільш чутливими до заморозків культурами: навіть короткочасне зниження температури під час цвітіння може суттєво зменшити майбутній урожай.

Тривалість холодного періоду також має значення: нетривалі заморозки частково компенсуються природними процесами, тоді як затяжні холоди здатні майже повністю знищити зав’язь.

На цьому тлі ситуація в регіоні розглядається як частина ширшої тенденції скорочення пропозиції кісточкових культур у 2026 році.

Джерело: agronews

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