Доплаты для пенсионеров в Николаевской области предусмотрены бывшим военным, которые обеспечивают нетрудоспособных родственников и отвечают требованиям, определенным законодательством, передает Politeka.

Речь идет о ежемесячном дополнительном начислении, которое назначается отдельным категориям граждан после завершения службы.

В 2026 году базой для расчета остается прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. Половина этой суммы составляет около 1297 грн. Именно такой размер выплачивается за каждого иждивенца.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Право на помощь возникает тогда, когда человек полностью обеспечивает близкого, не имеющего собственных источников прибыли. К этой категории относятся родители пожилого возраста, супруги с инвалидностью, а также другие члены семьи, нуждающиеся в материальном обеспечении.

Специалисты отмечают, что доплаты для пенсионеров в Николаевской области остаются важным механизмом социальной поддержки семей, где финансовая нагрузка возложена на одного получателя пенсии.

В то же время, средства не назначаются автоматически. Для оформления необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда и подать соответствующее заявление.

Вместе с обращением следует предоставить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, документы о семейных связях, а также подтверждение факта содержания.

Эксперты рекомендуют не откладывать подачу бумаг. Своевременное оформление позволяет ускорить рассмотрение дела и избежать дополнительных проверок.

В профильном учреждении отмечают, что порядок назначения может корректироваться в соответствии с действующими нормативными актами, поэтому актуальную информацию следует периодически уточнять через официальные источники.

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