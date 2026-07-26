Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области охватывает и семьи с маленькими детьми.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остается доступной благодаря работе волонтерских и координационных центров, обеспечивающих переселенцев необходимыми вещами, социальными услугами и консультациями, пишет Politeka.net.

Одним из главных пунктов поддержки для выходцев из Луганской области стал координационный центр, работающий в Одессе на базе "Луганского ХАБа". Там в будние дни можно получить гуманитарные наборы, а также узнать актуальную информацию о других программах через горячую линию.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области охватывает и семьи с маленькими детьми. Волонтерский центр «Гостиная хата» выдает подгузники разных размеров переселенцам, зарегистрированным в Приморском районе. Для оформления необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица и свидетельство о рождении ребенка.

Кроме материальной поддержки, участники программ могут бесплатно воспользоваться онлайн-консультациями психолога. Такая услуга помогает людям, пережившим вынужденный переезд, получить профессиональную эмоциональную поддержку.

Также благотворители продолжают выдавать детские коляски и кроватки семьям с младенцами до одного месяца. Воспользоваться этой возможностью могут переселенцы, имеющие соответствующие документы и справку, оформленную в 2022–2026 годах.

Представители организаций отмечают, что реализация программ стала возможной благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Это позволяет регулярно пополнять запасы необходимых вещей и расширять список доступных услуг.

Жителям советуют заранее уточнять график выдачи и наличие необходимых наборов, поскольку условия получения могут изменяться в зависимости от объемов гуманитарных поставок.

Источник: Щастинская райгосадминистрация , Гостеприимная хата

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