График отключения воды в неделю 27 июля по 2 августа в Чернигове поможет жителям скорректировать свои планы.

График отключения воды на неделю 27 июля по 2 августа в Чернигове пополнился аварийным ограничением водоснабжения, сообщает Politeka.net.

КП « Черниговводоканал » сообщило, что из-за повреждения водопровода часть жителей временно останется без услуги.

По данным предприятия, работы начнутся в 22.00 28 июля. Без водоснабжения останутся дома №47 и №49 на улице Пятницкой.

Специалисты объяснили, что причиной стала авария на трубопроводе диаметром 150 миллиметров. Коммунальные службы уже готовятся к проведению ремонта, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу сети.

Ориентировочно подачу воды планируется вернуть к 20:00 29 июля. На период выполнения работ для жителей организуют подвоз питьевой воды.

График отключения воды на неделю 27 июля по 2 августа в Чернигове не предусматривает других масштабных ограничений, однако в коммунальном предприятии рекомендуют следить за официальными сообщениями, ведь сроки могут корректироваться в зависимости от течения аварийно-восстановительных работ.

Жителей призывают заблаговременно сделать запас воды для бытовых нужд во избежание неудобств во время ремонта. За дополнительной информацией можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу КП «Черниговводоканал» за бесплатным телефоном 0 800 50 50 51 .

Также следует подготовить чистые емкости для хранения воды и по возможности сократить ее использование в преддверии отключения. Особое внимание рекомендуют уделить потребностям семей с маленькими детьми, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

Источник: Черниговводоканал

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