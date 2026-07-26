Работа для пенсионеров в Днепропетровске включает предложения с удобным графиком, официальным оформлением и комфортными условиями.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области остается доступной благодаря новым вакансиям от компаний, готовых трудоустраивать кандидатов постарше, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных предложений – доставка, складская логистика и другие направления со стабильной оплатой.

В Днепре сеть Eco&Pizza ищет водителя-курьера с личным автомобилем, скутером или мопедом. Заработок составляет от 23 до 30 тысяч гривен. Работник будет доставлять заказ, проводить расчет с клиентами и при необходимости помогать в работе заведения. Работодатель компенсирует расходы на горючее, оплачивает мобильную связь, обеспечивает обедами, а также предлагает гибкий график и корпоративные скидки.

Еще одна вакансия открыта в торговой группе SANDI+, которая приглашает кладовщика-грузчика на склад. Оплата труда составляет 25 тысяч гривен. Основные обязанности предусматривают погрузку продукции, выдачу товаров клиентам и, при необходимости, сопровождение водителя как экспедитора за дополнительное вознаграждение.

Также работа для пенсионеров в Днепропетровской области включает в себя предложения с удобным графиком, официальным оформлением и комфортными условиями. Работникам гарантируют своевременные выплаты, обустроенные бытовые помещения, места отдыха и корпоративные льготы.

Специалисты советуют внимательно ознакомиться с требованиями работодателя, уточнять режим работы, уровень дохода и список обязанностей перед подачей резюме. Это поможет быстрее найти подходящий вариант трудоустройства.

Работодатели продолжают принимать отзывы, поэтому желающим советуют не откладывать подачу заявок.

Источник: work.ua

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