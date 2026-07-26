Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области можно найти по разным адресам.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области остается доступным благодаря частным предложениям, объединяющим временное проживание с возможностью работы или помощи хозяевам, сообщает Politeka.net.

Один из вариантов расположен в селе Новопетровское Новоодесского района. Для заселения предлагают дом после ремонта, где могут проживать семья, супруги или супруги. Владелец ищет людей, которые будут ухаживать за домом и территорией. За выполнение работ по благоустройству предусмотрена ежемесячная оплата. Помимо этого, будущим жителям предлагают приобщиться к созданию виноградника, мини-винодельческой и глемпинг-комплекса.

Еще одно предложение доступно в Николаеве. Хозяева готовы предоставить место женщине, которая сможет присматривать за пожилой женщиной с инвалидностью I группы. Проживание и коммунальные услуги не нужно оплачивать. Квартира находится в хорошем состоянии, а в пользование будущей жительницей предоставляют комнату и лоджию.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области можно найти еще по одному адресу в областном центре. Там предлагается однокомнатная квартира для женщины или матери с ребенком. В помещении есть мебель, кухня, душевая кабина, бойлер, газовое отопление, интернет и необходимая бытовая техника. Владелец отмечает, что основные расходы берет на себя, а детали проживания готовы обсудить лично.

Перед переездом рекомендуют внимательно уточнять все условия, продолжительность пребывания и возможные дополнительные договоренности. Из-за регулярного обновления объявлений некоторые варианты могут быстро стать недоступными.

Источник: Допомагай

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