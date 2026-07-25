В части населенных пунктов в Николаевской области много часов будут действовать графики отключения света.

Украинцам показали, какими будут графики отключения света в Николаевской области в воскресенье, 26 июля, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света будут действовать 26 июля в ряде населенных пунктов Николаевской области из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования и модернизацию сетей, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварийные отключения.

По информации АТ «Миколаївобленерго», электричество исчезнет с 8 до 17 часов в селе Доманивка. Обесточение вводят из-за капитального ремонта. Ограничения будут продолжаться по следующим адресам:

Аграрна — 17, 21, 23, 25

Катерыны Билокур — 4, 8, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41

В то же время, с 08:00 до 17:00, плановые работы будут проводиться и в селе Коваливка. Поэтому без света останутся отдельные дома на улице:

Садова — 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19А, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

Кроме того, с 09:00 до 17:00 отключения электроэнергии запланированы в селе Щаслыве. На время проведения ремонтных работ электроснабжение будет временно прекращено для части домов на улицах:

Новоселив — 1

П. Чубынського — 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55А, 55Б, 56, 58, 59, 59А, 63

Шкильна — 1, 8, 17

Щаслыва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 47, 48, 49/1, 50, 51А, 52А, 53, 54, 55А, 56, 57А, 59.

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