Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 червня діятимуть через профілактичні роботи.

Графіки відключення світла на 16 червня будуть тривати багато годин у частині населених пунктів у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 червня діятимуть через профілактичні роботи. Енергетики радять завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також перенести використання енергоємної побутової техніки на період після відновлення електропостачання.

З 07:30–19:00 години у місті Жовті води не буде електрики. Світло зникне лише за окремими адресами. Зокрема графіки діятимуть тільки на вулицях:

Авангардна: 2-12 (парні), 195

Володимира Івасюка: 4-16 (парні)

Волі пров.: 1-11 (непарні)

Івана Мазепи пров.: 1-16

Серпневий пров.: 1, 2, 4, 4/2, 6-8, 10-18 (парні)

Січовий пров.: 1-3, 5-12, 14, 16

Триватимуть додаткові знеструмлення з 08:00–18:00 години. В цей час вимикатимуть електрику в селі Новоганнівка, проте світло зникне тільки в будинках, що розташовані за адресами:

Григорія Сковороди: 48, 50-52

Івана Франка: 1, 3, 5-8, 10, 11, 13, 14, 16-18, 22, 26, 27, 37

Котляревського: 6

Лесі Українки: 58, 61, 64, 65, 67

Марка Вовчка: 81, 83, 89

Павла Гребінки: 11

В селі Радушне будуть вимикати електрику з 10:00–17:00 години через планові роботи на електромережах. Знеструмленн триватимуть на вулицях:



Газовиків: 1-20

Горіхова: 1, 1А, 1Б, 1В, 2-10, 17, 18, 29

Заводська: 1, 1А, 2-5, 7-10, 12, 13

Зоологічна: 1, 8А, 11, 21

Садова: 20А, 22А, 24А, 26А, 28, 44А, 45-49

Центральна: 1, 1А, 1Б, 10-14, 16-24 (парні), 24А, 25, 29

Шкільна: 1, 1А, 2-11, 15

Шкільний пров.: 8

Також в селі Радушне зникне світло з 09:00–18:00 години за такими адресами:

Будівельна: 1-9, 11-23, 48

Лікарняна: 10-19, 21, 23

Клубна: 24, 42.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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