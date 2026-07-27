Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти и через специализированные сервисы, где регулярно обновляют список предложений.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается доступным благодаря частным инициативам и онлайн-платформам, регулярно публикующим актуальные предложения для людей, вынужденных покинуть собственные дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Один из доступных вариантов расположен в селе Вольнокурьяновское Запорожского района, примерно в 30 километрах от областного центра. Владелец готов предоставить отдельную комнату женщине со статусом внутриперемещенного лица без оплаты за проживание.

Помещение рассчитано на одну жительницу без ограничений продолжительности пребывания. Хозяин отмечает, что ищет женщину в возрасте от 27 до 45 лет без вредных привычек, которая по возможности будет помогать в повседневных домашних делах.

Дом имеет три комнаты, одна из которых проходная. Отопление производится печью, поэтому запас дров необходимо готовить самостоятельно. Санузел обустроен во дворе, а приготовление пищи возможно на печи или газовом баллоне.

Дом обеспечен интернетом, генератором, холодильником, морозильной камерой и микроволновой печью. Во дворе также содержатся домашние животные. По словам владельца, в случае необходимости он может помочь с продуктами первой необходимости и предоставить подтверждение проживания для оформления документов.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти и через специализированные сервисы, где регулярно обновляют перечень предложений. Такие ресурсы помогают быстро связаться с владельцами и получить информацию об условиях поселения.

Специалисты рекомендуют перед переездом внимательно проверять все детали, уточнять сроки проживания, перечень бытовых условий и убеждаться, что объявление остается актуальным. Из-за высокого спроса отдельные варианты находят новых жителей несколько дней, поэтому с обращением советуют не медлить.

Источник: Допомагай, Дія

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