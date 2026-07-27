Графики отключения света в Черниговской области на 28 июля будут действовать по десяткам адресов.

Украинцам раскрыли плановые графики отключения света, которые продлятся в Черниговской области на 28 июля, сообщает издание Politeka.net.

Энергетики призывают жителей населенных пунктов, попавших в графики отключений света в Черниговской области на 28 июля, заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть временные ограничения при планировании дел. После завершения ремонтных работ электроснабжение будет возобновлено в обычном режиме.

По данным АТ «Чернігівобленерго», обесточение будет продолжаться с 08:00 до 17:00 в населенном пункте Корюкивка. На время выполнения технического обслуживания без света временно останутся отдельные дома на улицах:

1-й Садовый — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Бульварна — 16, 54

Бульварный — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Васыля Сымоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володымыра Барвинка — 2а

Гетьмана Самойловыча — 1, 2, 2а, 2Б/66, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39В, 74/55

Зарична — 28

Паркова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Полиська — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Франка — 1, 2, 4, 5, 5В/29, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 69, 140А

Шевченка — 2, 40, 40а, 42, 44, 48, 52, 56, 154

Еще более масштабные отключения запланированы с 08:00 до 19:00 в населенном пункте Носивка. В этот период ремонтные бригады будут работать много часов, поэтому электричества не будет на улицах:

Ливобережна — 4

М. Заньковецькои — 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 71

Мрынськый Шлях — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 131а, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 166, 168, 168а, 170, 172, 174, 176, 190/1, 194, 199

Нижынськый Шлях — 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16

Поливка — 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48

Спаська — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Степана Бандеры — 90, 92

Шаулы — 54, 56, 58, 63, 65, 67

Юности — 21, 23, 25, 32, 34.

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