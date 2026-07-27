Логистика, сезонность, объемы поставок и курс валют влияют на подорожание продуктов в Днепропетровской области.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается, и за последний месяц больше всего изменились цены на отдельные фрукты и хлебобулочные изделия, сообщает Politeka.net.

Больше всего подорожали премиальные апельсины. По состоянию на 27 июля средняя стоимость килограмма составляет 76,45 гривны, в то время как в конце июня она была 61,55 гривны. Таким образом, за месяц цена увеличилась на 14,90 гривны. В торговых сетях стоимость отличается: у Auchan апельсины продают по 67,90 гривны, а в Novus – по 84,99 гривны за килограмм.

Выросли в цене и яблоки сорта «Айдаред». Если в конце июня средняя стоимость составила 65,60 гривны за килограмм, то сейчас она достигла 70,90 гривны. За месяц фрукт подорожал на 5,30 гривны, что отражает постепенное изменение цен на сезонную продукцию.

Менее ощутимый рост был зафиксирован в категории хлебобулочных изделий. Нарезной пшеничный хлеб «Царь Хлеб» весом 600 грамм сейчас стоит в среднем 57,77 гривны. За последние четыре недели его цена увеличилась на 2,65 грн., после чего осталась стабильной.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Днепропетровской области происходит неравномерно. Наибольшую динамику демонстрируют импортные фрукты, тогда как социально важные товары, в том числе хлеб, дорожают гораздо медленнее.

Специалисты объясняют, что на формирование цен влияют затраты на логистику, сезонность, объемы поставок, курс валют и ценовую политику отдельных торговых сетей. Поэтому стоимость одинаковых товаров в разных магазинах может существенно отличаться.

Покупателям рекомендуют регулярно сравнивать цены в супермаркетах и ​​обращать внимание на акционные предложения, чтобы оптимизировать затраты на ежедневные покупки.

Источник: Минфин

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