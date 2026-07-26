Доплаты пенсионерам в Винницкой области начисляют за каждый полный дополнительный год.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут возрасти при наличии сверхурочного страхового стажа, сообщает Politeka.net.

В Пенсионном фонде объяснили, от чего зависит размер такой надбавки и как ее вычисляют.

Право на дополнительные средства имеют украинцы, отработавшие больше лет, чем предусмотрено законодательством. Порядок расчета зависит от даты назначения пенсии.

Для граждан, оформивших выплаты до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин. Если пенсию назначили позже, предел составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Доплаты пенсионерам в Винницкой области начисляют за каждый полный дополнительный год. Размер увеличения составляет 1% от исчисленной пенсии, однако сумма не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2025 году этот показатель составляет 2361 гривну. Итак, один год сверхурочного стажа прибавляет к ежемесячной выплате 23,61 гривны. К примеру, за десять дополнительных лет человек будет получать еще 236,10 гривны.

В Пенсионном фонде также уточнили, что количество сверхурочных лет законодательством не ограничивается. Это означает, что надбавку определяют в соответствии с фактически приобретенным страховым стажем.

Отдельный порядок действует для работающих пожилых людей. Для них расчет производят с использованием прожиточного минимума, действовавшего на дату назначения пенсии. После прекращения работы размер выплат может быть пересмотрен с учетом актуальных показателей.

Также с 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, в 63 года - 22 года, а в 65 лет - не менее 15 лет.

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