Следует заранее учесть графики отключений света в Днепропетровской области на 17 июня при планировании ежедневных дел.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 17 июня продлятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Все работы производятся в плановом режиме и направлены на повышение надежности электроснабжения. Жители области призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее учесть графики отключений света в Днепропетровской области на 17 июня при планировании ежедневных дел.

В городе Жовти Воды 17 июня вводятся плановые графики отключения электроэнергии 07:30 – 18:00 , которые будут действовать в течение длительного времени и охватят отдельные улицы:

Яворныцького: 1А, 4, 10, 12, 14, 16А, 17, 18, 19, 22

Козацькый пров.: 8, 12, 16

Евгена Черняхивського: 29, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 61, 65А, 67, 69, 71, 73, 75

Лисова: 6А, 28, 49, 51

Народный пров.: 1-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Как отмечается, с 08:00 до 18:00 электроснабжение будет временно прекращено по ряду адресов в селе Новоганнивка. Обесточение коснутся только определенных улиц:

Ивана Франка: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 37

Тараса Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 25А, 27

Дополнительные отключения запланированы с 09:00 до 18:00 в селе Радушне. В этот период электроэнергия будет отсутствовать только в отдельных домохозяйствах на улицах:

Горіхова: 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 29

Садова: 44А, 45, 46, 47, 48, 49

Еще один этап плановых работ состоится в селе Костромка, где с 07:30 до 18:00 будут действовать графики отключений. Без электроснабжения останутся потребители на улице:

Фартушного: 19А, 21.



Источник: PRAT "PEEM "CEK"

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