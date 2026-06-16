Варто заздалегідь врахувати графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 17 червня під час планування щоденних справ.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 червня будуть тривати через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Всі роботи проводяться в плановому режимі та спрямовані на підвищення надійності електропостачання. Мешканців області закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь врахувати графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 17 червня під час планування щоденних справ.

У місті Жовті Води 17 червня запроваджуються планові графіки відключення електроенергії 07:30 – 18:00 години, які діятимуть протягом тривалого часу та охоплять окремі вулиці:

Яворницького: 1А, 4, 10, 12, 14, 16А, 17, 18, 19, 22

Козацький пров.: 8, 12, 16

Євгена Черняхівського: 29, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 61, 65А, 67, 69, 71, 73, 75

Лісова: 6А, 28, 49, 51

Народний пров.: 1-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Як зазначається, з 08:00 до 18:00 електропостачання буде тимчасово припинене за низкою адрес у селі Новоганнівка. Знеструмлення торкнуться лише визначених вулиць:

Івана Франка: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 37

Тараса Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 25А, 27

Додаткові відключення заплановані з 09:00 до 18:00 у селі Радушне. У цей період електроенергія буде відсутня лише в окремих домогосподарствах на вулицях:

Горіхова: 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 29

Садова: 44А, 45, 46, 47, 48, 49

Ще один етап планових робіт відбудеться у селі Костромка, де з 07:30 до 18:00 також діятимуть графіки відключень. Без електропостачання залишаться споживачі на вулиці:

Фартушного: 19А, 21.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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