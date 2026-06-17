Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяются через партнерские гуманитарные организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области поставляет Всемирная продовольственная программа ООН, реализующая долгосрочные инициативы поддержки населения в уязвимых общинах, сообщает Politeka.

Речь идет о специально сформированных продовольственных наборах, рассчитанных примерно на 30 дней базового питания для одного взрослого человека. По оценкам организаторов, эта помощь покрывает около 60% месячной потребности в калориях.

В состав пакетов входят основные продукты длительного хранения: мука, гречка, пшено, макаронные изделия, подсолнечное масло, а также консервированные мясные и бобовые продукты. Дополнительно добавляются сахар, соль и овсяные хлопья.

География программы охватывает не только Николаевскую область, но и ряд других регионов, в частности Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую и Харьковскую области, где фиксируется повышенная потребность в продовольственной поддержке.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяются через партнерские гуманитарные организации, работающие на местах и ​​координирующие выдачу с учетом критериев уязвимости.

Отдельно отмечается, что условия участия могут отличаться в зависимости от общества — часть наборов предоставляется всем жителям определенных территорий, другая часть направлена ​​только на социально незащищенные категории.

Официальным партнером программы в регионе выступает благотворительная организация АДРА, отвечающая за логистику и регистрацию получателей.

Для уточнения деталей или консультаций действует горячая линия 0800 20 13 30, где можно получить информацию о пунктах выдачи и актуальных условиях участия.

Джерело: ВПП ООН

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