Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляються через партнерські гуманітарні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області постачає Всесвітня продовольча програма ООН, яка реалізує довгострокові ініціативи підтримки населення у вразливих громадах, повідомляє Politeka.

Йдеться про спеціально сформовані продовольчі набори, розраховані приблизно на 30 днів базового харчування для однієї дорослої людини. За оцінками організаторів, така допомога покриває близько 60% місячної потреби в калоріях.

До складу пакунків входять основні продукти тривалого зберігання: борошно, гречка, пшоно, макаронні вироби, соняшникова олія, а також консервовані м’ясні та бобові продукти. Додатково додаються цукор, сіль і вівсяні пластівці.

Географія програми охоплює не лише Миколаївщину, а й низку інших регіонів, зокрема Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Харківську області, де фіксується підвищена потреба у продовольчій підтримці.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляються через партнерські гуманітарні організації, які працюють на місцях і координують видачу з урахуванням критеріїв вразливості.

Окремо зазначається, що умови участі можуть відрізнятися залежно від громади — частина наборів надається всім мешканцям визначених територій, інша частина спрямована лише на соціально незахищені категорії.

Офіційним партнером програми в регіоні виступає благодійна організація АДРА, яка також відповідає за логістику та реєстрацію отримувачів.

Для уточнення деталей або консультацій діє гаряча лінія 0800 20 13 30, де можна отримати інформацію щодо пунктів видачі та актуальних умов участі.

Джерело: ВПП ООН

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.