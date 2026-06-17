Подорожание продуктов в Кировоградской области фиксируют аналитики розничного рынка, отмечая изменение стоимости базовых товарных групп в июне 2026, сообщает Politeka.

На рынке мясных изделий наиболее заметно выросли показатели в сегменте буженины. Продукт торговой марки "Ятрань" в среднем стоит 778,93 грн за килограмм. В торговых сетях зафиксированы разные уровни: Megamarket – 699,00 грн, Auchan – 734,90 грн, Novus – 834,00 грн, Metro – 847,80 грн. По сравнению с майским средним значением 745,58 грн., прирост составляет 32,05 грн.

В продуктовой группе бакалеи ситуация более стабильная. Долгозернистый пропаренный рис содержит средний показатель на уровне 52,67 грн за килограмм. В магазинах диапазон стоимости колеблется от 45,90 грн у Metro до 60,10 грн у Auchan. Месячная динамика демонстрирует незначительное увеличение — всего 1,00 грн по отношению к предыдущему периоду.

Сегмент молочной продукции показывает более резкие колебания. Твердый сыр «Звени Гора голландский 45%» в среднем оценивается в 602,15 грн за килограмм. В продаже Metro зафиксировано 566,80 грн, тогда как у Megamarket – 637,50 грн. По сравнению с майским уровнем 540,32 грн. рост составил 86,25 грн.

Динамика дневных показателей за последний месяц подтверждает постепенное повышение нескольких категорий одновременно. Особенно это заметно в сегменте мясных изделий, где изменения происходили постепенно, без резких скачков.

В целом, подорожание продуктов в Кировоградской области отражает неравномерные тенденции между различными товарными группами: часть позиций дорожает быстрее, тогда как другие остаются относительно стабильными.

Источник: Минфин