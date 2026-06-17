Подорожчання продуктів у Кіровоградській області фіксують аналітики роздрібного ринку, відзначаючи зміну вартості базових товарних груп у червні 2026 року, повідомляє Politeka.

На ринку м’ясних виробів найбільш помітно зросли показники у сегменті буженини. Продукт торгової марки «Ятрань» у середньому коштує 778,93 грн за кілограм. У торгових мережах зафіксовано різні рівні: Megamarket — 699,00 грн, Auchan — 734,90 грн, Novus — 834,00 грн, Metro — 847,80 грн. Порівняно з травневим середнім значенням 745,58 грн, приріст становить 32,05 грн.

У продуктовій групі бакалії ситуація більш стабільна. Довгозернистий пропарений рис утримує середній показник на рівні 52,67 грн за кілограм. У магазинах діапазон вартості коливається від 45,90 грн у Metro до 60,10 грн в Auchan. Місячна динаміка демонструє незначне збільшення — лише 1,00 грн відносно попереднього періоду.

Сегмент молочної продукції показує різкіші коливання. Твердий сир «Звени Гора голандський 45%» у середньому оцінюється в 602,15 грн за кілограм. У продажу Metro зафіксовано 566,80 грн, тоді як у Megamarket — 637,50 грн. Порівняно з травневим рівнем 540,32 грн, зростання склало 86,25 грн.

Динаміка денних показників за останній місяць підтверджує поступове підвищення у кількох категоріях одночасно. Особливо це помітно в сегменті м’ясних виробів, де зміни відбувалися поступово, без різких стрибків.

Загалом Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відображає нерівномірні тенденції між різними товарними групами: частина позицій дорожчає швидше, тоді як інші залишаються відносно стабільними.

Джерело: Мінфін

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