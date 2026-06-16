Подорожание продуктов в Черкасской области проявляется больше всего в мясном ассортименте.

Подорожание продуктов в Черкасской области фиксируется в свежем мониторинге потребительского рынка, где изменения охватили сразу несколько категорий продовольственных товаров, сообщает Politeka.

Самая ощутимая динамика наблюдается в мясном сегменте. Сардельки "Ятрань молочные" сейчас стоят в среднем 178,19 за килограмм. В торговых сетях показатели различаются: Auchan – 173,00, Metro – 183,38. По сравнению с майским уровнем 146,62 прирост составляет 40,62. В ежедневной статистике виден постепенный рост от низших значений в середине мая до стабилизации в конце июня.

Отдельно отмечается сегмент муки. Продукция «Хуторок пшеничное» (2 кг) показывает средний уровень 70,96. В продаже Megamarket установил 74,00, в то время как Novus держит 67,92. Месячная разница невелика — около 2,35 по сравнению с предыдущим периодом, что свидетельствует об относительной стабильности, несмотря на общие рыночные колебания.

В категории колбасных изделий отмечены более активные изменения. Колбаски "Алан охотничьи полукопченые" в среднем оцениваются в 800,56 за килограмм. Разброс в магазинах значителен: от 705,80 до 889,00 в зависимости от сети. По сравнению с майскими 753,78, прирост составляет 32,32. Дневные показатели демонстрируют резкие скачки в начале июня с последующим выравниванием.

Также следует отметить, что общая картина рынка показывает неравномерные изменения между группами товаров. В рамках этого обзора Удорожание продуктов в Черкасской области проявляется в мясном ассортименте, тогда как бакалейные позиции остаются более стабильными.

Источник: Минфин

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