Подорожчання продуктів у Черкаській області фіксується у свіжому моніторингу споживчого ринку, де зміни охопили одразу кілька категорій харчових товарів, повідомляє Politeka.

Найвідчутніша динаміка спостерігається у м’ясному сегменті. Сардельки «Ятрань молочні» зараз коштують у середньому 178,19 за кілограм. У торгових мережах показники різняться: Auchan — 173,00, Metro — 183,38. Порівняно з травневим рівнем 146,62, приріст становить 40,62. У щоденній статистиці видно поступове зростання від нижчих значень у середині травня до стабілізації наприкінці червня.

Окремо відзначається сегмент борошна. Продукція «Хуторок пшеничне» (2 кг) демонструє середній рівень 70,96. У продажу Megamarket встановив 74,00, тоді як Novus тримає 67,92. Місячна різниця невелика — близько 2,35 у порівнянні з попереднім періодом, що свідчить про відносну стабільність попри загальні ринкові коливання.

У категорії ковбасних виробів зафіксовано більш активні зміни. Ковбаски «Алан мисливські напівкопчені» в середньому оцінюються у 800,56 за кілограм. Розкид у магазинах значний: від 705,80 до 889,00 залежно від мережі. Порівняно з травневими 753,78, приріст становить 32,32. Денні показники демонструють різкі стрибки на початку червня з подальшим вирівнюванням.

Також варто зауважити, що загальна картина ринку показує нерівномірні зміни між групами товарів. У межах цього огляду Подорожчання продуктів у Черкаській області проявляється найбільше в м’ясному асортименті, тоді як бакалійні позиції залишаються більш стабільними.

Джерело: Мінфін

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