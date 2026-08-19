Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области может стать временным убежищем.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области предлагают в нескольких общинах, где вместе с проживанием можно получить работу или помощь в хозяйстве, передает Politeka.

В селе Гуровка Долинского района доступно однокомнатное жилье с кухонной зоной и коридором. Дом имеет электричество, печное отопление и воду из колодца. Расстояние до Кривого Рога составляет около 30 км.

Владельцы также дают возможность подработки. Для одного из вариантов желательно иметь водительское удостоверение. Жилье рассчитано на двух человек, проживание с домашними животными допускается.

В Голубиевичах вариант совмещает поселение с официальной занятостью. Местное фермерское хозяйство ищет тракториста на сезонную работу по стабильной оплате.

Для работника и его семьи предусмотрен трехкомнатный дом. Там есть газовое отопление и централизованная вода. Заселение возможно для семей, мужчин или домохозяйств, содержащих животных.

Для семей с детьми важно, что в населённом пункте работает школа.

Еще одно предложение находится в Кропивницком районе. Частный дом готовы предоставить женщине для длительного проживания. Здание состоит из трех комнат, оборудован газовым отоплением, водоснабжением и санузлом.

На территории отеля есть сад и огород. Необходимая инфраструктура расположена неподалеку. Владелец проживает и отмечает, что готов обеспечить спокойные бытовые условия.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области может стать как временным убежищем, так и долгосрочным вариантом для людей, из-за войны войны покинувших собственные дома.

Условия каждого предложения отличаются. Перед заселением следует лично пообщаться с собственником, проверить квартиру и заранее согласовать вопросы оплаты, работы и бытовых обязанностей.

Источник: Допомагай

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