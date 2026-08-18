Украинцам раскрыли, где введены графики отключения света в Винницкой области на 19 августа, пишет издание Politeka.net.

Жителям советуют заранее учесть графики отключения света в Винницкой области на 19 августа в своих планах. Перед началом отключения следует зарядить мобильные телефоны, ноутбуки, павербанки и другие необходимые устройства. Также желательно позаботиться о фонариках или других автономных источниках освещения.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», в селе Волошкове с 9 до 17 часов временные ограничения электроснабжения охватят несколько улиц. В частности, света не будет по следующим адресам:

Жовтнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 40;

Травнева — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 9.

Еще одним населенным пунктом, жителей которого предупредили о плановых перерывах в электроснабжении, стали Купчынци. Здесь обесточение также продлится в пределах определенного временного промежутка - с 09:00 до 17:00. В список попали следующие адреса:

Березына — 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

Зарічна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27;

Захысныкив Украины — 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23;

Кыивська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31;

Л. Украинкы — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

Набережна — 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59;

Центральна — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36;

Черняховського — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86.

Наибольший список адресов приходится на Дашив. Здесь в график попали отдельные дома на многих улицах и переулках. В частности, электроснабжение с 9 до 17 часов временно прекратят по следующим адресам:

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 5, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 127;

И. Франка — 1, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19;

Козацька — 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 46А, 47;

Ливобережна — 71;

Набережна — 8А, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 75;

Прыбережна — 35;

Садыбивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;

Центральна — 12, 51;

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20.

пров. Банкивськый — 1, 2, 4, 6, 8;

пров. Громадянськый — 1, 2, 3, 4, 5, 7;

пров. Короткый — 2;

пров. Крывый — 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 21;

пров. Лыповый — 1, 2, 3;

пров. Мырный — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15А, 20, 22, 44;

пров. Свитанковый — 1, 3, 4, 5, 8, 10.

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