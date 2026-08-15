Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области доступна в разных размерах.

В Днепропетровской области уязвимые категории населения могут воспользоваться программой денежной помощи ООН по делам беженцев, пишет Politeka.net.

В этот раз регистрацию открыли, в частности, для жителей Кривого Рога Днепропетровской области.

Участники программы могут претендовать на один из предусмотренных размеров финансовой помощи – 10 800 или 12 300 гривен . Конкретная сумма зависит от обстоятельств перемещения человека или домохозяйства и срока, истекшего с момента выезда или возвращения.

Программа ориентирована на людей, которые были вынуждены покинуть свои дома или вернулись после пребывания за границей из-за военных рисков, обстрелов или обязательной эвакуации.

Подать заявку могут четыре основные категории граждан:

внутренне перемещенные лица, покинувшие место жительства в течение последних 45 дней;

ВПЛ, которые были вынуждены переехать от 46 дней до шести месяцев назад;

граждане, которые имели статус беженца и вернулись в Украину из-за границы от трех месяцев до года назад;

переселенцы, которые вернулись к своему предыдущему местожительству не ранее трех месяцев и не позднее одного года назад.

При этом сам факт перемещения еще не гарантирует получение средств. При отборе будут учитываться также социальная уязвимость заявителей.

Предпочтение будет отдаваться людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах или нуждаются в дополнительной поддержке. В частности, к уязвимым категориям могут относиться:

люди с инвалидностью;

пенсионеры и пожилые люди;

одинокие граждане;

безработные;

сироты и дети, лишенные родительской опеки;

малолетние дети;

дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

беременные женщины;

мать с маленькими детьми.

Таким образом, при рассмотрении заявок будут оцениваться не только факт перемещения, но и общая ситуация, в которой находится семья или отдельный заявитель.

Жителям Кривого Рога, отвечающим установленным требованиям, необходимо заполнить специальную электронную форму. Она используется для формирования очереди и последующего приглашения претендентов в офис организации.

После регистрации окончательное решение о возможности получения помощи будет приниматься по результатам личного собеседования со специалистом.

Отобранные заявители будут приглашаться на регистрацию по адресу: Кривой Рог, ул. Владимира Бызова, 5

Организаторы также обращают внимание на то, что количество мест для регистрации ограничено. Когда будет собрано необходимое количество заявок, электронную форму могут временно закрыть. После обработки уже поданных заявок и определения людей, отвечающих условиям программы, регистрацию могут открыть повторно.

Поэтому имеющим право на участие следует следить за актуальной информацией и не откладывать подачу заявки. Размер денежной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области будет определяться в зависимости от конкретных обстоятельств.

В частности, предусмотрены следующие суммы:

10 800 грн могут получить вернувшиеся в Украину из-за рубежа беженцы в период от трех месяцев до одного года назад.

могут получить вернувшиеся в Украину из-за рубежа беженцы в период от трех месяцев до одного года назад. 12 300 грн предусмотрено для ВПЛ, оставивших место жительства в течение последних 45 дней.

Такую же сумму могут получить внутренне перемещенные лица, вынужденные переехать из-за угрозы жизни от 46 дней до шести месяцев назад.

12 300 грн также предусмотрено для домохозяйств, пострадавших в результате обстрелов за последние 45 дней.

также предусмотрено для домохозяйств, пострадавших в результате обстрелов за последние 45 дней. Следовательно, максимальный размер пособия по этой программе составляет 12 300 грн .

При регистрации заявителям необходимо иметь документы не только на себя, но и на каждого члена домохозяйства, если помощь оформляется на семью.

Требуются:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства о рождении детей, если они есть в семье;

номер банковской карты или счета, на который могут быть перечислены денежные средства;

документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории;

актуальный номер мобильного телефона

Перед регистрацией следует проверить, есть ли все документы и содержат ли они актуальные данные.

Источник: УВКБ ООН

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