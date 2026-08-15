В Днепропетровской области уязвимые категории населения могут воспользоваться программой денежной помощи ООН по делам беженцев, пишет Politeka.net.
В этот раз регистрацию открыли, в частности, для жителей Кривого Рога Днепропетровской области.
Участники программы могут претендовать на один из предусмотренных размеров финансовой помощи – 10 800 или 12 300 гривен . Конкретная сумма зависит от обстоятельств перемещения человека или домохозяйства и срока, истекшего с момента выезда или возвращения.
Программа ориентирована на людей, которые были вынуждены покинуть свои дома или вернулись после пребывания за границей из-за военных рисков, обстрелов или обязательной эвакуации.
Подать заявку могут четыре основные категории граждан:
- внутренне перемещенные лица, покинувшие место жительства в течение последних 45 дней;
- ВПЛ, которые были вынуждены переехать от 46 дней до шести месяцев назад;
- граждане, которые имели статус беженца и вернулись в Украину из-за границы от трех месяцев до года назад;
- переселенцы, которые вернулись к своему предыдущему местожительству не ранее трех месяцев и не позднее одного года назад.
При этом сам факт перемещения еще не гарантирует получение средств. При отборе будут учитываться также социальная уязвимость заявителей.
Предпочтение будет отдаваться людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах или нуждаются в дополнительной поддержке. В частности, к уязвимым категориям могут относиться:
- люди с инвалидностью;
- пенсионеры и пожилые люди;
- одинокие граждане;
- безработные;
- сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- малолетние дети;
- дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи;
- беременные женщины;
- мать с маленькими детьми.
Таким образом, при рассмотрении заявок будут оцениваться не только факт перемещения, но и общая ситуация, в которой находится семья или отдельный заявитель.
Жителям Кривого Рога, отвечающим установленным требованиям, необходимо заполнить специальную электронную форму. Она используется для формирования очереди и последующего приглашения претендентов в офис организации.
После регистрации окончательное решение о возможности получения помощи будет приниматься по результатам личного собеседования со специалистом.
Отобранные заявители будут приглашаться на регистрацию по адресу: Кривой Рог, ул. Владимира Бызова, 5
Организаторы также обращают внимание на то, что количество мест для регистрации ограничено. Когда будет собрано необходимое количество заявок, электронную форму могут временно закрыть. После обработки уже поданных заявок и определения людей, отвечающих условиям программы, регистрацию могут открыть повторно.
Поэтому имеющим право на участие следует следить за актуальной информацией и не откладывать подачу заявки. Размер денежной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области будет определяться в зависимости от конкретных обстоятельств.
В частности, предусмотрены следующие суммы:
- 10 800 грн могут получить вернувшиеся в Украину из-за рубежа беженцы в период от трех месяцев до одного года назад.
- 12 300 грн предусмотрено для ВПЛ, оставивших место жительства в течение последних 45 дней.
Такую же сумму могут получить внутренне перемещенные лица, вынужденные переехать из-за угрозы жизни от 46 дней до шести месяцев назад.
- 12 300 грн также предусмотрено для домохозяйств, пострадавших в результате обстрелов за последние 45 дней.
- Следовательно, максимальный размер пособия по этой программе составляет 12 300 грн .
При регистрации заявителям необходимо иметь документы не только на себя, но и на каждого члена домохозяйства, если помощь оформляется на семью.
Требуются:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельства о рождении детей, если они есть в семье;
- номер банковской карты или счета, на который могут быть перечислены денежные средства;
- документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории;
- актуальный номер мобильного телефона
Перед регистрацией следует проверить, есть ли все документы и содержат ли они актуальные данные.
Источник: УВКБ ООН
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