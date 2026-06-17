У разі ухвалення рішення це вплине на щоденні витрати пасажирів і стане черговим прикладом того, як подорожчання проїзду у Волинській області змінює умови міських перевезень.

У Володимирі обговорюють зміни тарифів на маршрутні перевезення, і тема подорожчання проїзду у Волинській області вже винесена на громадське обговорення, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради підготував проєкт рішення, який передбачає нову вартість поїздки в маршрутках на рівні 15 гривень для дорослих пасажирів та 10 гривень для дітей шкільного віку. Для дітей до шести років зберігається безоплатний проїзд без окремого місця.

Проєкт рішення підготовлено відділом економічного розвитку міськвиконкому. Ініціаторами перегляду тарифів виступили приватні перевізники та кілька фізичних осіб-підприємців, які подали відповідні розрахунки.

У поясненнях до документа зазначається, що витрати перевізників суттєво зросли. Зокрема, подорожчало пальне, мастильні матеріали, технічне обслуговування та запчастини, а також збільшилися витрати на оплату праці та податки.

За попередніми даними, нові розцінки мають набути чинності з 1 липня 2026 року. У разі ухвалення рішення це вплине на щоденні витрати пасажирів і стане черговим прикладом того, як подорожчання проїзду у Волинській області змінює умови міських перевезень.

Остаточне рішення ухвалять після завершення громадського обговорення та аналізу пропозицій мешканців.

Містяни очікують, що під час затвердження тарифів буде враховано соціальну складову перевезень.

Джерело: БУГ

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