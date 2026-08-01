Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области охватывает отдельных украинцев.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжает поступать через сеть волонтерских и координационных центров, где переселенцы могут получить необходимые вещи, консультации и другие виды поддержки, пишет Politeka.net.

Одним из главных центров для выходцев из Луганщины остается координационный центр, работающий в Одессе на базе «Луганского ХАБа». В будни там издают гуманитарные наборы, а также предоставляют информацию о действующих программах поддержки через горячую линию.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области охватывает и семьи с маленькими детьми. В волонтерском центре «Гостиная хата» переселенцам, зарегистрированным в Приморском районе, выдают подгузники разных размеров. Для оформления необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица и свидетельство о рождении ребенка.

Кроме материальной поддержки, участники программ могут воспользоваться бесплатными онлайн-консультациями психолога. Такая услуга помогает легче адаптироваться после вынужденного переезда и справиться с эмоциональными трудностями.

Благотворительные организации также обеспечивают семьи с младенцами детскими колясками и кроватками. Воспользоваться этой возможностью могут переселенцы, имеющие действующую справку ВПЛ, оформленную в 2022–2026 годах, и полный пакет документов.

Представители организаций отмечают, что реализация инициатив стала возможной благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Это позволяет регулярно пополнять запасы необходимых вещей и расширять список доступных услуг.

Перед обращением жителям советуют уточнять график работы центров, наличие наборов и требования к получателям, поскольку условия могут изменяться в зависимости от объемов новых поставок.

Источник: Щастинская райгосадминистрация , Гостеприимная хата

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