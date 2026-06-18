Подорожание продуктов в Николаевской области становится частью более широкой тенденции, охватывающей весь рынок продовольствия и связанной с изменением стоимости ключевых ресурсов.

Подорожание продуктов в Николаевской области рассматривают как прогнозируемое последствие роста затрат в сельскохозяйственном производстве и изменений в структуре аграрного рынка Украины, передает Politeka.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что нынешняя ситуация формируется прежде всего из-за повышения себестоимости производства. Речь идет не о дефиците продукции, а об общем удорожании процесса ее изготовления и доставки.

За последний период существенно увеличились расходы на топливо, логистику, агрохимические средства и другие компоненты аграрного цикла. Это создает дополнительное давление на производителей, вынужденных учитывать новые затраты в финальном формировании цен.

Специалисты отмечают, что обработка одного гектара земли в настоящее время обходится аграриям примерно на 35–40% дороже, чем в предыдущие периоды. Такая динамика связана с общим удорожанием ресурсов и услуг, необходимых для агропроизводства.

В то же время ожидается, что урожайность будет оставаться близкой к уровню прошлого года. Однако стабильные объемы не компенсируют рост издержек, поэтому производители частично переносят финансовую нагрузку на конечного потребителя.

Именно удорожание продуктов в Николаевской области становится частью более широкой тенденции, которая охватывает весь рынок продовольствия и связана с изменением стоимости ключевых ресурсов.

Олег Пендзин подчеркивает, что главный риск цен заключается именно в росте себестоимости, а не в сокращении урожая или возникновении дефицита. Даже при достаточном предложении продукции рынок реагирует на повышение издержек производства.

В результате эксперты ожидают, что ценовая динамика будет оставаться зависимой от стоимости горючего, агрохимии и логистики, которые определяют финальную стоимость продуктов для потребителей.

Источник: enovosty

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