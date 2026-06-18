Подорожчання продуктів в Миколаївській області стає частиною ширшої тенденції, яка охоплює весь ринок продовольства та пов’язана зі зміною вартості ключових ресурсів.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як прогнозований наслідок зростання витрат у сільськогосподарському виробництві та змін у структурі аграрного ринку України, передає Politeka.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що нинішня ситуація формується передусім через підвищення собівартості виробництва. Йдеться не про дефіцит продукції, а про загальне здорожчання процесу її виготовлення та доставки.

За останній період суттєво зросли витрати на паливо, логістику, агрохімічні засоби та інші компоненти аграрного циклу. Це створює додатковий тиск на виробників, які змушені враховувати нові витрати у фінальному формуванні цін.

Фахівці наголошують, що обробіток одного гектара землі нині обходиться аграріям приблизно на 35–40% дорожче, ніж у попередні періоди. Така динаміка пов’язана із загальним подорожчанням ресурсів і послуг, необхідних для агровиробництва.

Водночас очікується, що врожайність залишатиметься близькою до рівня минулого року. Проте стабільні обсяги не компенсують зростання витрат, тому виробники частково переносять фінансове навантаження на кінцевого споживача.

Саме Подорожчання продуктів в Миколаївській області стає частиною ширшої тенденції, яка охоплює весь ринок продовольства та пов’язана зі зміною вартості ключових ресурсів.

Олег Пендзин підкреслює, що головний ризик для цін полягає саме у зростанні собівартості, а не у скороченні врожаю чи виникненні дефіциту. Навіть за умов достатньої пропозиції продукції ринок реагує на підвищення витрат виробництва.

У підсумку експерти очікують, що цінова динаміка залишатиметься залежною від вартості пального, агрохімії та логістики, які визначають фінальну вартість продуктів для споживачів.

Джерело: enovosty

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