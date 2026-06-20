Графики отключения света в Черниговской области на 21 июня вводятся в связи с проведением плановых и профилактических работ.

Украинцам показали дополнительные графики отключения света, которые продлятся в Черниговской области на 21 июня, пишет издание Politeka.net.

Как отмечается, графики отключения света в Черниговской области на 21 июня вводятся в связи с проведением плановых и профилактических работ на объектах электросетей. Энергетики отмечают, что подобные мероприятия являются частью регулярного технического обслуживания инфраструктуры и направлены на поддержание стабильной работы энергосистемы региона.

Дополнительные графики отключения света в Черниговской области на 21 июня вводятся из-за плановых работ в электросетях. В городе Бахмач не будет электричества с 07:00–19:00 по следующим адресам:

1-й Парковый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А

2 9-Го Вересня: 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Парковый: 1, 3, 4, 6, 1А, 2а

3 9-Го Вересня: 2, 4

9 Вересня: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Левка Сымыренка: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А

Мыстецька: 9А

Паркова: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4а

В городе Нежин вводят ограничения, которые продлятся с 08:00–19:00, однако они охватят только следующие улицы:

Зыкова: 5

Национальнои Гвардии: 1, 5, 8, 1а, 1Б, 7/3

В населенном пункте Сновськ будут выключать электричество с 09:00-17:00 часов. Исчезнет свет с 09:00 до 19:00 только на таких улицах:

Владымырська: 7

Левка Лукяненка: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Лесі Украинкы: 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20

Соснова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

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